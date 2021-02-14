Родные Татьяны Лоскутниковой требуют наказать виновных в нападении собак на девушку

Создана петиция, которая адресована правительству России и Госдуме
Сестра Татьяны Лоскутниковой Юлия Бадмаева создала петицию с требованием призвать к ответу виновных. Петиция появилась на сайте change.org и уже ее поддержали более 300 человек.
"23.12.2020 г. стая из 15 собак напала на мою сестру. Чудом ей удалось выжить, но жестоко изувечено тело, лицо объедено до костей! 20-летняя девушка, у которой впереди вся жизнь, вмиг очутилась за порогом инвалидности! В настоящий момент Татьяна Лоскутникова находится на лечении в московской клинике им.Сеченова! Требуются многочисленные операции по реконструкции лица: необходимо восстановить нос, ушные раковины, пересадить кожу! Глаза в настоящее время зашиты на полгода для заживления, затем необходимы операции и на восстановление зрения!", - пишет сестра Татьяны Юлия Бадмаева.
Девушка требует наказать всех виновных в том, что случилось с Татьяной.
Подписать петицию пользователей соцсети и всех неравнодушных близкие Татьяны призывают в аккаунте в Инстаграм:
"Прошу вас подписать петицию, размещенную на change.org. Вместе мы - сила! Ссылка в шапке профиля!", - пишут родные.
Десятки пользователей пришли на помощь родным, поставив свою "галочку". Тем не менее, пользователи не перестают давать советы, как лучше поступить в этой ситуации:
"Вы в суд на ненадлежащее выполнение своих обязанностей иск подали? Пока правительство поддерживает этих «зоошиз», простите, по другому не могу назвать, этот беспредел не прекратится. Танюше выдержать все эти испытания и не терять веру в лучшее".
Отметим, для того, чтобы петиция отправилась в правительство России и депутатам Госдумы, требуется 500 подписей. Подписать петицию можно по ссылке.
Фото: со страницы Татьяны Лоскутниковой в Инстаграм
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