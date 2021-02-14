В Бурятии от коронавируса умер еще один пациент

Больше половины заболевших за сутки были обследованы в связи с ОРВИ

В Бурятии за сутки зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусом. Из 105 новых случаев COVID-19: 83 человека - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.54% (17 089) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Круг контактных лиц составляет 1758 человек. Амбулаторное лечение проходят 988 пациентов.13 февраля умер 1 больной от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией.Фото: pixabay.com