Жительница Улан-Удэ стала жертвой мошенников в соцсетях

Неизвестный взломал страницу родственника и "занял" у потерпевшей 4 тысячи рублей



Вечером 12 февраля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от жительницы Железнодорожного района о хищении денежных средств. Потерпевшей пришло сообщение в одной из социальных сетей от родственника с просьбой занять деньги. Девушка перевела на предоставленные реквизиты четыре тысячи рублей и после этого позвонила родственнику. Узнав от него, что его страницу в социальной сети взломали, она обратилась в полицию.



"Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Сотрудниками уголовного розыска проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности, местонахождения злоумышленника и его задержание", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полиция Бурятии напоминает: при поступлении сообщений от граждан в социальных сетях с просьбой перевода денежных средств под любым предлогом необходимо убедиться в достоверности информации у них лично.



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