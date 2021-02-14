В Бурятии произошел пожар на озере

Загорелся кунг автомобиля рыбаков

13 февраля в местности Муртой вблизи села Гусиное озеро Селенгинского района произошел пожар на льду озера. Предположительно, из-за нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей произошел пожар внутри кунга автомобиля рыбаков, возникла угроза перехода огня на газовый баллон и канистру с бензином, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.Находившийся внутри кунга мужчина, получив ожог рук, спешно эвакуировался. Рыбаки вынесли из горящего кузова газовый баллон и канистру с легковоспламеняющейся жидкостью (предположительно, бензин), предотвратив разрыв баллона. Дверь в горящий изнутри кунг они закрыли, перекрыв доступ кислорода, и стали дожидаться пожарных."На место происшествия были направлены силы пожарной охраны, спасателей, скорой помощи, полиции и государственного пожарного надзора. На момент прибытия огнеборцев 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ кунг горел изнутри. Открытое горение было оперативно ликвидировано. В результате пожара огнем изнутри поврежден кузов на площади 5 кв. м", - сообщили в пресс-службе ведомства.Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, нельзя допускать перекала печей и оставлять топящиеся печи без присмотра. Вы попали в беду или стали свидетелем несчастного случая, незамедлительно сообщите об этом по телефону «112» или «101».Фото: пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС