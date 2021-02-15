Жителя Улан-Удэ осудили за нападение с ножом на девочку

Поначалу нападавшего приняли за педофила, но он оказался героиновым наркоманом





В Бурятии вступил в силу приговор в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого в нападении на 12-летнюю девочку.

Резонансное преступление произошло в мае 2019 года на территории СНТ «Надежда-5» Заиграевского района. Утром 22 мая в полицию поступило сообщение о том, что на окраине пригородного садового товарищества неизвестный мужчина напал с ножом на 12-летнюю девочку, которая шла в школу. Незнакомец повалил ее на землю, но испугался прохожих и скрылся.По данному факту было возбуждено уголовное дело, началось расследование. Рассматривались несколько версий, в том числе и о покушении на совершение насильственных действий сексуального характера в отношении ребенка. Розыск нападавшего велся планомерно и, в конце концов, дал положительные результаты.В поимке нападавшего помогли камеры наружного видеонаблюдения, установленные на нескольких частных домах недалеко от места происшествия. В объектив видеокамер сразу после нападения на ребенка попал неизвестный мужчина. Его личность вскоре удалось установить - злоумышленником оказался ранее судимый житель Улан-Удэ, страдающий героиновой зависимостью. Подозреваемого задержали, на допросе он признал свою вину в нападении на девочку и рассказал, что совершил преступление с целью хищения ее телефона. Задержанный также указал точное место, где закопал нож. Девочка также опознала нападавшего.В декабре 2020 года Заиграевский районный суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой) и приговорил к 5 годам колонии строгого режима. Осужденный не согласился с приговором и обжаловал его, однако безрезультатно.«Верховный суд Бурятии с учетом мнения прокурора доводы апелляционных жалоб адвоката и осужденного о его непричастности к совершению тяжкого преступления оставил без удовлетворения, приговор – без изменения», - сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии.Фото: pixabay.com