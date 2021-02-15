В Бурятии женщина получила крупный срок за любовь к конопле

Несмотря на непогашенную судимость, она решила собрать наркотик





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении жительницы Кяхта, обвиняемой по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере).

«В июле 2020 года женщина вблизи села Усть-Киран собрала коноплю и упаковала в полимерный мешок. При совершении противоправных действий гражданка задержана сотрудниками полиции», - рассказали в прокуратуре Бурятии.Кяхтинский райсуд признал женщину виновной и, с учетом имеющейся непогашенной судимости за совершение особо тяжкого преступления, приговорил ее к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.Фото: «Номер один»