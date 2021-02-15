Житель Улан-Удэ украл из магазина несколько пар теплых штанов

Злоумышленник пытался скрыться с добычей, но его поймал охранник





В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии прибыли на вызов, поступивший от одного из магазинов города. Группе задержания продавцы объяснили, что в торговую точку зашел пьяный мужчина. Посетитель схватил несколько пар утепленных штанов на сумму более 10 тысяч рублей и попытался скрыться. Однако охранник магазина остановил злоумышленника и нажал «тревожную кнопку».

Росгвардейцы доставили задержанного в полицию. Им оказался 33-летний улан-удэнец, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и находящийся под административным надзором. По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»