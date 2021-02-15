15.02.2021
Жителей Бурятии напугали дохлые зеленые воробьи

Жителей Бурятии напугали дохлые зеленые воробьи

Ученые уже готовы забрать мертвых птиц для изучения

В паблике «Аноним 03» жительница Бурятии сообщила о странной находке. На своем участке в Сотниково она обнаружила мертвых зеленых воробьев. 

–  Здравствуйте. Живу в Сотниково, недалеко от заводов. И все чаще стали прилетать воробьи зеленого цвета. Это же нетипично… И недавно стали умирать прямо на участке, их так много, – прокомментировала фотографию женщина. 

Дохлые зеленые воробьи привлекли внимание пользователей. Улан-удэнцы советуют женщине обратиться в Министерство природных ресурсов либо сдать птиц на проверку к специалистам. 

–  Добрый день! Давайте я заберу тушки птиц. Я орнитолог – с кафедры зоологии БГУ. Разберемся что к чему, – сообщила в комментариях под постом улан-удэнка.

–  В Подмосковных городах Подольск и Дзержинск бродят синие и зелёные собаки. Совпадение? Не думаю, –  подмечает другой пользователь. 

–  Плохая примета! В дацан вам надо сходить! – советует еще одна горожанка. 

Автор поста отметила, что сфотографировала только одну особь, так как остальных поместила в коробку. Пост выложили анонимно, в связи с чем заинтересованные пользователи в комментариях просят автора фото отозваться.

Напомним, недавно на улицах подмосковного Подольска появились собаки, окрашенные в зеленый цвет. Как выяснилось позже, животные случайно испачкались в красителе.

фото: аноним 03 




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