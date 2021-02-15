Пропавший житель Улан-Удэ полгода провел в обществе бомжей

Найденного мужчину передали матери





В Улан-Удэ полицейские нашли 42-летнего горожанина, который в сентябре прошлого года ушел из дома на проспекте Строителей и не вернулся. Заявление о его пропаже поступило от родственников 11 января. Ранее мужчина уже уходил из дома, однако при этом находился на связи с родственниками.

«Сотрудниками полиции мужчина обнаружен в Октябрьском районе в обществе лиц без определенного места жительства и передан матери. С ним все в порядке», сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»