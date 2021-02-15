В Улан-Удэ поймали парня, стащившего два джемпера в спортивном магазине

Молодой человек оказался причастен к еще одной краже





В Улан-Удэ полицейские задержали парня, подозреваемого в краже двух мужских джемперов из магазина спортивных товаров на ул. Бабушкина. В примерочной кабинке молодой человек снял с одежды магнитные клипсы, надел на себя и ушел. Ущерб составил около 6,5 тысяч рублей. Ориентировка на розыск подозреваемого была размещена в СМИ и соцсетях.

Как сообщили в МВД Бурятии, злоумышленником оказался ранее не судимый 22-летний парень. Он официально трудоустроен.В ходе дознания выяснилась причастность молодого человека к аналогичной краже в Советском районе. В тот же день в магазине спортивных товаров по ул. Корабельная он похитил мужскую куртку стоимостью около 5 тысяч рублей. Похищенное изъято. По фактам кражи возбуждены уголовные дела.Фото: МВД Бурятии