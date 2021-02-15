В Бурятии возбудили дело в отношении учителя, дернувшего ребенка за больное ухо

Из-за действий педагога мальчик рискует потерять слух





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по факту происшествия в одной из школ Джидинского района. Там учитель во время урока сильно дернула 10-летнего ребенка за больное ухо, в результате чего он может потерять слух. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, в связи с заболеванием уха потерпевший ребенок перенес несколько хирургических операций. 8 февраля во время урока русского языка в школе он не расслышал задание, поэтому вовремя не приступил к его выполнению. Учитель в наказание схватила мальчика за больное ухо и дернула. Сразу после инцидента из-за ухудшения самочувствия ребенок обратился в больницу. Действия педагога, по предварительным данным, могли вызвать тяжкие последствия, усугубить течение болезни, вплоть до необратимой потери ребенком слуха слева.«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлено, к каким последствиям для ребенка привели действия учителя, и дана оценка степени тяжести вреда, причиненного здоровью мальчика. Объективная правовая оценка действиям педагога будет дана по завершении расследования на основании всей совокупности собранных доказательств, с учетом выводов экспертов и специалистов в области оториноларингологии», - сообщили в Следственном комитете.Фото: «Номер один»