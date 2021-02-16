В Бурятии произошла драка между пенсионерками

В полиции считают, что конфликт произошел на бытовой почве



8 февраля в селе Хурамша Иволгинского района произошла драка при весьма странных обстоятельствах. Как рассказывает очевидец произошедшего, 23-летний внук пострадавшей, трое неизвестных людей приехали к ним домой. Один из них стоял на улице, а двое – мужчина и женщина - зашли в дом. Парень решил, что гости с бабушкой знакомы, так как приехавшая женина начала сразу приветливо разговаривать с хозяйкой дома и улыбаться.



Он вышел из комнаты, но вскоре услышал крики. По его словам, бабушка пыталась отбиться от нападения разъяренной чем-то женщины. Заступиться за родственницу парню не позволил мужчина, сопровождавший гостью. Завязалась потасовка. После чего незваные гости ретировались. Для чего приезжали, чего хотели незнакомые люди, парень так и не понял. По обрывкам фраз слышал только слова про некий давний долг, деньги. Однако хозяйка дома утверждает, что людей, напавших на нее, она видела впервые. Обе пожилые участницы драки обратились в медицинские учреждения для освидетельствования следов побоев.



По данному факту в МВД проводится проверка.



- 8 февраля в 15.15 в ОМВД по Иволгинскому району поступило сообщение от жителя села Хурумша 1997 года рождения о том, что женщина нанесла побои ему и его бабушке 1949 года рождения. В ходе проверки было установлено, что конфликт произошел на бытовой почве. Побои бабушке нанесла улан-удэнка 1957 года рождения, также пенсионерка, - комментируют в пресс-службе МВД по РБ.



Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства по статье 6.1.1 «Побои» КоАП РФ.









