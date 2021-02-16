В Улан-Удэ директора «Стальмоста» осудили за налоговые преступления

Максим Шелковников получил условный срок и не сможет руководить заводом







Сегодня в Железнодорожном районном суде Улан-Удэ огласили приговор в отношении генерального директора ООО «Улан-Удэстальмост» Максима Шелковникова. Он обвинялся по трем статьям УК РФ : невыплата зарплаты, неисполнение обязанностей налогового агента по перечислению налогов в бюджет и сокрытие денежных средств организации от налогов.

Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, с апреля по июль 2018 года с завода были уволены несколько десятков человек, при этом 43 работника не получили окончательный расчет. Еще трем работникам, продолжавшим трудиться, длительное время не выплачивалась зарплата. Общая сумма задолженности перед 46 потерпевшими составила более 3,6 млн. рублей.«Руководитель предприятия, зная об имеющейся задолженности, располагая средствами, достаточными для выплат, из личной заинтересованности продолжил нарушать трудовые права бывших и действующих работников, и произвел с ними расчет только после возбуждения уголовного дела», сообщало следствие.Также по состоянию на 1 октября 2018 года недоимка по налогам и страховым взносам предприятия превысила 35 млн. рублей. Налоговой службой принимались меры по их принудительному взысканию. Однако директор умышленно скрыл деньги компании в размере 13,6 млн. рублей путем осуществления финансовых операций через расчетный счет еще одной созданной компании с аналогичным названием, но другим идентификационным номером налогоплательщика.Помимо этого он также незаконно не исполнил обязанности налогового агента по перечислению в бюджет удержанного с заработка рабочих налога на доходы физических лиц на сумму 11,4 млн. рублей. Только после возбуждения уголовного дела руководством завода в бюджет произведены необходимые налоговые платежи и погашена задолженность по налогам и страховым взносам.Уголовное дело в отношении Максима Шелковникова передали в суд еще год назад. Сегодня судья огласил приговор. По информации «Номер один», за налоговые преступления директора завода приговорили к двум годам лишения свободы условно. Также ему запрещено занимать руководящие посты в коммерческих организациях сроком на два года. За невыплату зарплаты уголовное преследование Максима Шелковникова было прекращено с назначением ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 70 тысяч рублей.Отметим, решение суда еще не вступило в законную силу, не исключено, что директор «Стальмоста» обжалует его.Фото: с личной страницы Антона Виноградова в Фейсбуке