В Бурятии молодая жена лишила пенсионера сбережений в размере 5 тысяч евро

Женщина потратила деньги на себя, а похищенные купюры заменила фальшивками





70-летний житель одного из сел Кабанского района Бурятии попал в неприятную ситуацию, когда в Сбербанке при подсчете пачки евро, которые он два года хранил у себя дома и собирался обменять на рубли, счетчик банкнот стал отбрасывать купюры. Сотрудница банка сразу заметила на деньгах надпись «сувенирная продукция» и нажала «тревожную кнопку».

Пенсионер не поверил своим ушам, когда сотрудница банка объявила ему, что евро ненастоящие. Мужчина стал взволнованно объяснять, что такого просто не может быть, ведь он лично снимал их два года назад в этом же отделении банка. Вскоре на место прибыл экипаж полиции и пенсионера с фальшивками увезли в отдел для разбирательства.Когда в полиции пенсионер внимательнее рассмотрел банкноты, он сумел прочитать шокировавшую его надпись: «не является платежным средством». Мужчина не понимал, что происходит и как 5 тыс. евро, бережно хранимые им дома под матрацем, могли превратиться в купюры «банка приколов». Поразмыслив, он понял, что к чему. Пенсионер рассказал, что подменить настоящие евро на фальшивые мог только один человек – его супруга Галина, ведь кроме нее никто не знал о существовании денег, тем более где они хранятся.По словам мужчины, с Галиной они прожили вместе девять лет, а недавно она ушла от него и переехала в Улан-Удэ. За время совместной жизни 45-летняя супруга нигде не работала, частенько выпивала, семью обеспечивал только он.Евро мужчина заработал еще до брака с Галиной. В ноябре 2019 года он самолично снял 5200 евро со своего сберегательного счета в банке, после чего закрыл счет. По приезде домой муж сказал супруге, что большую часть денег – 5 тыс. евро - нужно упаковать в конверт и положить под матрац, чтобы они лежали на случай его смерти.В апреле, после расставания с Галиной, он решил отнести деньги в банк. Достал из-под матраца кровати упакованный конверт и, не разворачивая его, поехал в банк поселка Селенгинск, где и вскрылась подмена.В полиции пенсионер написал заявление, указав возможной похитительницей евро свою жену. Галина не стала врать и рассказала, когда подменила деньги и на что их потратила.Оказалось, что она давно потратила все 5 тыс. евро. По словам женщины, еще летом 2019 года ей на телефон начали поступать звонки из банков, требующих погасить задолженность по ее кредитным картам. Вспомнив про валюту мужа, Галина вскрыла неприкасаемый конверт. Чтобы муж ничего не заметил, она подменила настоящие купюры банкнотами из «банка приколов».Похищенные деньги женщина частями обменивала на рубли в банках Улан-Удэ, а наличные тратила на свои нужды. Деньги закончились весной 2020 года, после чего Галина собрала вещи и ушла от мужа, который даже не догадывался, что жена тайком подменила его сбережения на фальшивки.По словам пенсионера, похищенная у него сумма, а это 351 620 рублей, является для него крупным ущербом, ведь он инвалид третьей группы на пенсии. Однако на суде потерпевший заявил, что претензий к обвиняемой не имеет, и не заявил гражданский иск. Видимо, мужу стало жаль молодую жену, которая постепенно спивается, врет и ищет новых приключений.- Суд признал женщину виновной в краже, совершенной в крупном размере, и назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, - сообщили в прокуратуре Кабанского района Бурятии.Имя осужденной изменено.Фото: pixabay.com