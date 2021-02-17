В Бурятии пьяная женщина в ответ на замечание бросила бутылку в автомобиль

Для задержания хулиганки пришлось вызывать росгвардию





Вчера днем в полицию Северобайкальска поступило сообщение от жильцов многоквартирного дома, которые пожаловались на шум и крики в одной из квартир. На место прибыли участковый и группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии.

Правоохранители обнаружили в подъезде следы крови, а в квартире, из которой доносился шум, компанию пьяных мужчин и женщин.Позвонившая в полицию женщина рассказала, что зашла и сделала шумным соседям замечание. В ответ одна из выпивавших девушек вышла на балкон и бросила бутылку на ее автомобиль. Удар пришелся на кузов, причинив значительный ущерб хозяйке.29-летнюю хулиганку задержали и доставили в полицию. Как выяснилось, она нигде не работает, ранее была судима. Сейчас в отношении нее возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии