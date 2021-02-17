В Улан-Удэ пьяный водитель раздавил микроавтобус



При аварии пострадала 26-летняя девушка, находившаяся внутри «Истаны»



Минувшей ночью в 113-м микрорайоне Улан-Удэ произошло серьезное ДТП. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 22-летний пьяный парень за рулем автомобиля «Инфинити» не справился с управлением и врезался в стоящую «Истану», буквально сплющив ей крышу. В момент ДТП внутри микроавтобуса находилась 26-летняя девушка. Она получила травмы и была госпитализирована в БСМП.



– Результат освидетельствования составил 0,64 мг/л. Сотрудники ГИБДД составили административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП, – сообщили в Госавтоинспекции.



Фото: ГИБДД Бурятии

