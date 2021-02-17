В Бурятии сельчанина заставили оплатить ремонт джипа, врезавшегося в быка

В темное время суток животное находилось на дороге без присмотра







Суд Баунтовского района Бурятии рассмотрел спор между владельцем автомобиля «Тойота Ленд Круизер» и владельцем быка. Причиной тяжбы стало ДТП, случившееся в сентябре прошлого года на 166-м км автодороги Романовка-Багдарин, когда внедорожник сбил быка, находящегося на проезжей части. В результате аварии животное погибло, а автомобиль получил механические повреждения.

Обе стороны требовали друг от друга возмещения материального ущерба. Автовладелец - возмещения стоимости восстановительного ремонта машины (более 100 тысяч рублей), а собственник быка – возмещения материального ущерба от гибели животного - около 50 тысяч рублей.Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что в ДТП виновен владелец быка. Проигнорировав требования Правил дорожного движения, он допустил нахождение животного на автомобильной дороге в темное время суток без надзора.В итоге судебная тяжба закончилась в пользу автовладельца. С собственника быка взыскана стоимость восстановительного ремонта машины, а также судебные издержки: оплата экспертизы, юридической помощи и госпошлины. Сельчанину в удовлетворении встречного иска отказано, сообщили в пресс-службе Баунтовского райсуда.Фото: pixabay.com