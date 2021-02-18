В Бурятии обиженная сельчанка оригинально отомстила бывшему

Женщина подкинула в дом экс-мужа омуль, а после позвонила в полицию





Ревнивая жительница Кабанского района Бурятии оригинально подошла к мести своему бывшему сожителю, узнав, что он начал встречаться с другой женщиной. Обиженная дама подкинула в дом экс-мужа пять блоков замороженного байкальского омуля, после чего позвонила в полицию и анонимно сообщила, что он якобы продает запрещенную к вылову и продаже рыбу.

Альбина и Михаил прожили вместе три года, а в октябре прошлого года разошлись после очередной ссоры. Женщина перебралась к своей матери, а спустя неделю до нее дошли слухи, что бывший якобы уже привел в свой дом другую. Альбина пришла в ярость и решила подставить Михаила. Женщина не нашла ничего лучше, чем отомстить бывшему известным ей оружием. Дело в том, что Альбина дважды была судима за незаконную скупку омуля и по собственному опыту знала, что приобретение этой рыбы карается по закону.Прознав, что бывший уехал, женщина решила действовать. Воспользовавшись оставшимся у нее ключом, она ночью пешком поочередно на руках перенесла из своей ограды к нему в дом пять замороженных брикетов с омулем. На все про все у ревнивицы ушло около получаса, после чего она, вернувшись домой, позвонила со своего второго номера на телефон «112» и анонимно рассказала диспетчеру экстренной службы, что Михаил Е., проживающий по такому-то адресу, хранит у себя и реализует байкальский омуль.Утром на телефон Михаила позвонили сотрудники полиции и поинтересовались, где он находится. Мужчина сказал, что сейчас он в Кабанске, после чего сотрудники рассказали ему, что ночью в полицию поступило сообщение, будто он хранит у себя дома браконьерский омуль. Мужчина был в шоке от услышанного. Он заявил, что это неправда и в подтверждение тому готов представить свой дом для осмотра.Какого же было его удивление, когда, зайдя к себе домой вместе с сотрудниками полиции, он увидел в прихожей на полу несколько брикетов с омулем, завернутых в черную пленку. Свертки с омулем полиция опечатала и изъяла, в них при подсчете оказалось 113 хвостов рыбы.Взволнованный мужчина рассказал полицейским, что накануне повстречал свою бывшую, и она заявила, что подставит его, да так, что он сядет в тюрьму. Михаил признался, что у экс-подруги остался ключ от его дома, он не забирал его, потому что расставание с Альбиной считал временным и надеялся, что она к нему вернется.Когда сотрудники полиции нагрянули к Альбине, та была под хмелем. Женщина все поняла и не стала скрывать правду. С ее слов, рыбу приобрела незадолго до этого. Однажды ночью к ней в дом постучали неизвестные рыбаки и предложили купить только что выловленный омуль – 200 рублей за килограмм. Она согласилась, хотя знала, что идет нерестовый период. Омуль взвесили прямо во дворе, в двух мешках оказалось 70 килограммов рыбы, за которую Альбина выложила 14 тыс. рублей.«Подстава» сработала наоборот - вместо бывшего на скамью подсудимых за скупку краденого попала сама ревнивица. Изъятая рыба стала веским доказательством ее вины в совершении уже третьего аналогичного преступления - скупка омуля. По оценкам экспертов, неизвестные, у которых женщина купила рыбу, нанесли государству особо крупный материальный ущерб в размере 822 640 рублей.- Суд признал 46-летнюю женщину виновной по ч. 1 ст. 175 УК РФ, квалифицируемой как заранее не обещанное приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем. Ей назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год, - сообщили в прокуратуре Кабанского района Бурятии.На суде бывший сожитель осужденной заявил, что претензий к Альбине не имеет. По его словам, скорее всего, она совершила подлость под действием алкоголя.Имена изменены, совпадения случайны.Фото: pixabay.com