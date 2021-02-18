Молодой житель Улан-Удэ купил в интернете некачественные права

При первой же проверке полицейские распознали фальшивку





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2020 года молодой человек через неустановленный сайт купил поддельное водительское удостоверение за 35 тысяч рублей.В июле прошлого года парень направился на автомобиле в Бичурский район. Когда его остановили сотрудники ДПС, молодой человек предъявил им поддельное водительское удостоверение. Однако правоохранители сразу распознали фальшивку.Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к 5 месяцам ограничения свободы. Ему запрещено выезжать за пределы муниципального образования, менять место жительства или пребывания без согласия специализированного органа, куда он должен являться 1 раз в месяц.Фото: «Номер один»