Жители Бурятии требуют наказать Баира Жамбалова по всей строгости закона

Соответствующая петиция появилась в соцсетях
В социальной сети Вконтакте жители Бурятии создали петицию «Жамбалов должен сидеть в тюрьме!». Ее авторы требуют наказать бывшего вице-спикера Хурала по всей строгости закона.
«Депутат Народного Хурала (ранее – заместитель председателя Народного Хурала) Баир Жамбалов совершил смертельный наезд на 17-летнюю девушку Галину Бурчевскую и скрылся с места аварии. Жамбалов отрицает свою вину. Однако, после сложнейших экспертиз следствие установило, что за рулем иномарки в момент наезда был именно Жамбалов. Он обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». Общественность Бурятии требует наказания Жамбалова по всей строгости закона!» - говорится в тексте петиции.
На сегодняшний день петицию поддержали уже 4 тысячи человек.
Напомним, в конце января жители Бурятии создали в социальной сети Вконтакте сообщество с названием «Против Жамбалова». На данный момент число участников группы перевалило за тысячу. В ней проходит активное обсуждение трагических событий, произошедших год назад, когда 17-летняя Галина Бурчевская погибла под колесами машины, на которой ездил бывший зампред Хурала.
Стоит отметить, что инициативные граждане, создавшие сообщество, предложили свою помощь семье Бурчевских. Участники группы написали, что планируют обратиться с этой проблемой на федеральные каналы: в программы телеведущих Андрея Малахова или Александра Гордона.
В настоящее время уголовное дело в отношении Баира Жамбалова рассматривается в Прибайкальском районном суде Бурятии. По версии следствия, вечером 5 января 2020 года вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов на своем автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую, после чего скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений. Сам депутат свою вину отрицает, утверждая, что за рулем в момент ДТП находился другой человек.
Фото: «Номер один»
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