Жители Бурятии требуют наказать Баира Жамбалова по всей строгости закона

Соответствующая петиция появилась в соцсетях





В социальной сети Вконтакте жители Бурятии создали петицию «Жамбалов должен сидеть в тюрьме!». Ее авторы требуют наказать бывшего вице-спикера Хурала по всей строгости закона.

«Депутат Народного Хурала (ранее – заместитель председателя Народного Хурала) Баир Жамбалов совершил смертельный наезд на 17-летнюю девушку Галину Бурчевскую и скрылся с места аварии. Жамбалов отрицает свою вину. Однако, после сложнейших экспертиз следствие установило, что за рулем иномарки в момент наезда был именно Жамбалов. Он обвиняется по статьям «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». Общественность Бурятии требует наказания Жамбалова по всей строгости закона!» - говорится в тексте петиции.На сегодняшний день петицию поддержали уже 4 тысячи человек.Напомним, в конце января жители Бурятии создали в социальной сети Вконтакте сообщество с названием «Против Жамбалова». На данный момент число участников группы перевалило за тысячу. В ней проходит активное обсуждение трагических событий, произошедших год назад, когда 17-летняя Галина Бурчевская погибла под колесами машины, на которой ездил бывший зампред Хурала.Стоит отметить, что инициативные граждане, создавшие сообщество, предложили свою помощь семье Бурчевских. Участники группы написали, что планируют обратиться с этой проблемой на федеральные каналы: в программы телеведущих Андрея Малахова или Александра Гордона.В настоящее время уголовное дело в отношении Баира Жамбалова рассматривается в Прибайкальском районном суде Бурятии. По версии следствия, вечером 5 января 2020 года вице-спикер Народного Хурала Баир Жамбалов на своем автомобиле марки «Тойота Лэнд Крузер Прадо» после рыбалки на озере Котокель возвращался в Улан-Удэ. На трассе возле села Батурино Прибайкальского района, двигаясь со скоростью не менее 104 км/час, он сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую, после чего скрылся, не оказав потерпевшей помощь. Сбитая девушка спустя непродолжительное время скончалась в больнице от полученных повреждений. Сам депутат свою вину отрицает, утверждая, что за рулем в момент ДТП находился другой человек.Фото: «Номер один»