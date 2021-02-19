В Бурятии бедный многодетный сельчанин смошенничал, чтобы заполучить дорогой телефон

Гаджет он потерял в тот же день





Полиция Бурятии возбудила уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования в отношении 29-летнего жителя Селенгинска. Как рассказали в пресс-службе МВД, в сентябре 2020 года мужчина приобрел телефон в кредит в одном из магазинов поселка. При этом в заявку он внес недостоверные сведения о том, что трудоустроен и не имеет на иждивении несовершеннолетних детей.

Как выяснилось, на самом же деле молодой человек нигде не работает и имеет троих детей. Оформив на себя кредит, он не внес ни единого платежа.Когда полицейские задержали подозреваемого, он рассказал, что приобретенный телефон потерял в тот же день. Мужчина ранее он не судим. Максимальное наказание, которое ему грозит – арест на срок до четырех месяцев.Фото: pixabay.com