На БАМе в Бурятии продолжается подозрительная череда пожаров

В райцентре Таксимо дотла сгорел очередной жилой вагончик





В ночь на 19 февраля в райцентре Муйского района полыхал пожар. Огонь бушевал в уже привычном месте – в переулке Притрассовом. Это продолжение целой серии подозрительных возгораний в переулке.

Переулок с БАМовскими вагончиками непосредственно соседствует с территорией большого «топливного» бизнес-объекта (местные называют его «ГСМ»). Там стоят большие хранилища, есть подъездные железнодорожные пути. У жителей есть подозрение, что участок очищается огнем для расширения бизнес-объекта. Но доказательств никто не имеет.







По словам жительницы переулка Притрассового Марины Патрушевой, новый пожар начался 18 февраля где-то в пол-одиннадцатого ночи. Люди стали звонить в пожарную охрану. Спасатели прибыли на место ЧП и занимались его ликвидацией несколько часов.









Пока ждали пожарных, местная жительница заметила на снегу свежие следы, которые вели к полыхавшему пожару. «Думаю, это следы поджигателя», - считает Марина Патрушева. В отблесках огня, она сфотографировала отпечатки, пока пожарные не затоптали их.





Поблизости от жилого вагончика Марины Патрушевой есть вагончик, в котором никто не живет. «Если в нем начнется пожар, он точно перекинется на мое жилище. Вернусь с работы к головешкам и что мне делать, мне больше негде жить», - рассказала жительница сотруднику полиции, который работал на месте ночного пожара. Правоохранитель не смог ответить, что ей делать в подобном случае.



