На БАМе в Бурятии продолжается подозрительная череда пожаров

В райцентре Таксимо дотла сгорел очередной жилой вагончик
В ночь на 19 февраля в райцентре Муйского района полыхал пожар. Огонь бушевал в уже привычном месте – в переулке Притрассовом. Это продолжение целой серии подозрительных возгораний в переулке.
Местные жители уверены - это был новый поджог. Они давно пришли к выводу, что кто-то поставил целью выжечь здесь все жилые БАМовские вагончики и упорно идет к цели.
«Номер один» недавно рассказывал о ситуации, которая сложилась вокруг этого старого БАМовского жилья. Лет десять назад здесь были десять вагончиков, в которых жили люди. Так или иначе, но теперь жизнь теплится только в четырех вагончиках. Странные возгорания идут постоянно. Последним съехавшим из переулка Притрассового стала Надежда Перевалова. Она рассказывала нашему изданию, как летом 2020 года была на краю гибели в огне вместе с дочерью.
«Нам с дочерью крупно повезло, что спаслись. Соседи увидели и позвонили, что в нашей стороне опять огонь. Жители переулка живут настороже, мы координировались, с апреля-мая организовывали дежурство, по ночам не спали», - описала тогда жительница Таксимо обстановку, в которой живут люди.
Переулок с БАМовскими вагончиками непосредственно соседствует с территорией большого «топливного» бизнес-объекта (местные называют его «ГСМ»). Там стоят большие хранилища, есть подъездные железнодорожные пути. У жителей есть подозрение, что участок очищается огнем для расширения бизнес-объекта. Но доказательств никто не имеет.
По другой версии, огонь выгоден муниципальным властям – становится меньше возни с переселением граждан из старых вагончиков БАМа в нормальное современное жилье. Но и тут у жителей нет доказательств.
Вне зависимости от того, верны подозрения или нет, обширный земельный участок у забора «ГСМ» теряет одного жильца за другим.
По словам жительницы переулка Притрассового Марины Патрушевой, новый пожар начался 18 февраля где-то в пол-одиннадцатого ночи. Люди стали звонить в пожарную охрану. Спасатели прибыли на место ЧП и занимались его ликвидацией несколько часов.
«Пожар был в непосредственной близи от «ГСМ», от забора, который ограждает его территорию. Это вновь горел жилой вагончик, из которого летом прошлого года, после пожара, была вынуждена съехать наша соседка Надежда Перевалова. В тот раз он догорел не до конца», - говорит она.
Придя к месту пожара, она увидела там жильцов из соседнего дома. Те переживали, что огонь перекинется на их жилье, т. к. пожар вспыхнул в ветреную погоду. Ветер дул в сторону как раз их дома, перенося искры.
«Начали лаять собаки. Дымом дома запахло, мы с детьми вышли», - сказал сосед.
Пока ждали пожарных, местная жительница заметила на снегу свежие следы, которые вели к полыхавшему пожару. «Думаю, это следы поджигателя», - считает Марина Патрушева. В отблесках огня, она сфотографировала отпечатки, пока пожарные не затоптали их.
Чтобы уберечь соседние строения, пожарные поливали их стены снаружи водой. А женщина рассказала о следах сотруднику полиции, который прибыл на место пожара.
Серия возгораний в переулке Притрассовом очень тревожит жителей. Они боятся, что однажды огонь от очередного пожара перекинется на соседний «топливный» объект. Его наличие нервирует граждан уже много лет. «Почему построили так близко к нашему жилью? Не дай бог, топливо взорвется. Нас всех смоет огненной волной, никто не успеет убежать», - рассуждают люди.
Но не слышно, чтобы хоть кто-то из армады разных проверяющих и контролирующих органов дал им ответ насчет такого соседства.
Новых возгораний в переулке ждали с наступлением теплого сезона. Реальность превзошла людские ожидания.
Поблизости от жилого вагончика Марины Патрушевой есть вагончик, в котором никто не живет. «Если в нем начнется пожар, он точно перекинется на мое жилище. Вернусь с работы к головешкам и что мне делать, мне больше негде жить», - рассказала жительница сотруднику полиции, который работал на месте ночного пожара. Правоохранитель не смог ответить, что ей делать в подобном случае.
Ситуация в переулке возмутительная, но жители не ощущают, что власти намерены решительно положить ей конец.
Зато ближе к сентябрьскому Единому дню голосования в переулок, наверное, начнут носить приглашения прийти на избирательный участок и проголосовать на выборах очередного депутата Государственной Думы от Бурятии. Агитаторы будут раздавать листовки кандидатов от «Единой России», КПРФ и других партий. Мы не случайно пишем «наверное». Велика вероятность, что носить приглашения и листовки не будут - нет смысла носить бумаги по вагончикам, которые все сгорели, а избиратели разбежались с пепелища.
Фото и видео: предоставлено Мариной Патрушевой
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