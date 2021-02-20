В Бурятии пьяный пенсионер возомнил себя Рэмбо

Он устроил гонки с полицией, а после вступил в рукопашную



Тункинский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 68-летнего жителя Иркутской области. Он обвинялся по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).



Как сообщили в прокуратуре Бурятии, мужчина управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Проигнорировав требование инспектора дорожно-патрульной службы прекратить движение, водитель попытался скрыться в поле.



Сотрудник полиции во время погони запрыгнул в кабину движущегося автомобиля злоумышленника и потребовал остановиться. В ответ пенсионер нанес удары в грудь и голову инспектора ДПС. Несмотря на сопротивление, правоохранителям удалось задержать агрессивного водителя.



Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 30 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.



Фото: pixabay.com



