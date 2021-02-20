В Бурятии две девушки угорели в гараже

Одна погибла, вторая находится в тяжелом состоянии





Трагедия произошла в селе Кижинга 19 февраля. В тот день тетя одной из девушек приехала в гости к ней, подошла к дому племянницы, однако, на двери висел замок. Она отправилась искать родственницу. Во дворе женщина увидела гараж, открыла его запертые двери. Внутри все было в дыму, машина стояла с заведенным двигателем.

В гараже тетя увидела свою племянницу и еще одну девушку, обе были без сознания. Рядом с ними находилась бутылка с пивом. Предположительно, подружки выпивали в гараже пиво и завели машину, не зная, что можно задохнуться выхлопными газами.Женщина вызвала «скорую», девушек госпитализировали с диагнозом «отравление выхлопными газами». Медики успели спасти одну из пострадавших, она сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Вторая – племянница женщины – погибла. Обе девушки 1995 года рождения.Информация о гибели пациентки поступила в полицию, а оттуда была передана для разбирательства в Следственный комитет Бурятии.- По данному факту начата доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщил руководитель Хоринского МСО СУ СКР по Бурятии Зорикто Баинов.Фото: pixabay.com