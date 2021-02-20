Житель Бурятии на руках отнес женщину со сломанной ногой до дома, а затем ограбил ее

Мужчину разозлило, что пенсионерка не заняла ему денег





17 февраля в полицию с заявлением о грабеже обратилась 63-летняя жительница Гусиноозерска. Женщина рассказала, что распивала спиртное в компании 39-летнего бывшего сожителя дочери. После застолья она попросила мужчину проводить ее до почты, чтобы получить пенсию.

Возвращаясь с почтового отделения, пенсионерка нечаянно упала и сломала ногу. Мужчина вызвался помочь и отнес ее на руках до дома. Там они продолжили употреблять алкоголь. В ходе распития он хотел занять у пенсионерки деньги, но получил отказ. Тогда, взяв веревку, мужчина стал угрожать собутыльнице удушением, требуя деньги. Встретив сопротивление, злоумышленник попытался снять с ее пальца кольцо, но не смог. Тогда мужчина вытащил из-под подушки сумку хозяйки жилища и похитил оттуда шесть тысяч рублей. Их он потратил на покупку спиртного.Злоумышленника задержали. Как сообщили в МВД Бурятии, он не работает, ранее судим за имущественное преступление. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»