В Бурятии микроавтобус с пассажирами застрял в снегах

Вытащить его смогла только пожарная машина





Недавний снегопад в селе Барыкино Тарбагатайского района Бурятии в нескольких местах занес дорогу. Из-за этого утром 19 февраля проезжающий через село рейсовый автобус с пассажирами съехал в кювет и не смог выехать из снежного плена.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, эвакуировать транспорт на дорогу не получилось ни с помощью автомобиля, ни с помощью трактора. Тогда на помощь прибыл добровольный пожарный Иван Попов на пожарном автомобиле. Закрепив засевший в снегу транспорт тросом, он с помощью местных жителей вытащил автобус на дорогу.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС