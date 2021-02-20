В Бурятии пограничник спас пожилую женщину от гибели

Вместе с другим мужчиной он вытащил пенсионерку из охваченного огнем дома





В Кяхте наградили двух молодых людей, которые 23 января при пожаре в двухквартирном доме спасли пожилую женщину. В присутствии караула огнеборцев 22-го Кяхтинского отряда ГПС РБ им торжественно вручили грамоты за спасение человека при пожаре.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, героями оказались сотрудник Пограничного управления ФСБ России по РБ Анатолий Большаков и обычный гражданин Владимир Макаров. Увидев пожар, они бросились к горящему дому. Однако эвакуировать пожилую хозяйку через дверь возможности уже не было – плотный дым отрезал выход. Тогда Анатолий разбил окно, после чего вместе с Владимиром они быстро убрали острые осколки из рамы и спасли женщину через окно.Сами Анатолий и Владимир не считают, что они герои.«Так, думаю, поступить должен каждый» - комментирует свой поступок Анатолий Большаков.Подобную мысль озвучивает и Владимир. «Со спасенной нами бабушкой я виделся – она моя соседка. Сказала мне: «Спасибо». Это главная награда для меня» - скромно говорит он.Однако представители пожарной охраны считают иначе.«Нужно иметь большую силу духа, смелость и человеколюбие, чтобы спасти другого человека. И далеко не каждый способен на это. Анатолий и Владимир при спасении беззащитной женщины действовали решительно, слаженно и смело. Они настоящие герои», – сказал директор ГКУ «Противопожарная служба РБ» Сергей Андриевский.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС