В Бурятии президент благотворительного фонда избила пенсионерку

Родственники пострадавшей в шоке от случившегося







8 февраля в селе Хурамша Иволгинского района произошла драка при весьма странных обстоятельствах. Как рассказывает очевидец произошедшего, 23-летний внук пострадавшей, трое неизвестных людей приехали к ним домой. Один из них стоял на улице, а двое других – мужчина и женщина - зашли в дом. Парень решил, что гости с бабушкой знакомы, так как женщина начала сразу приветливо разговаривать с хозяйкой дома и улыбаться. Вот только встреча закончилась печально.

Татьяна, дочь избитой пенсионерки, до сих пор в шоке от случившегося.- Моей маме 72 года, она живет в частном доме вместе с моим сыном 23 лет. В тот день примерно в 12 часов дня, когда к ним приехали незнакомые люди, они оба находились дома в селе Хурамша. Один мужчина остался на улице, а другой мужчина и женщина зашли в дом. Сын поначалу не выходил к гостям, сидел за компьютером. Но он слышал, что в дом вошли. Какая-то женщина смеялась, и он решил, что это бабушкины подруги. Но вскоре услышал крики и выскочил в комнату. Увидел, что на бабушку нападает и толкает женщина, хотел вступиться за нее, но тут его схватил другой «гость». Мужчина вдвое больше его по комплекции начал душить сына, а в это время женщина уронила мою маму на пол и начала бить ее, - описывает, со слов сына, события злополучного дня Татьяна.В какой-то момент парень вырвался и побежал за телефоном, чтобы вызвать полицию. Незваные гости тут же ретировались. Но хозяин дома успел сфотографировать машину уезжающих. Что хотели от бабушки незнакомцы и почему они не могли все вопросы решить не с пожилой женщиной, а с ее детьми или внуками, родственники пострадавшей по сей день не знают. Они обратились в травмпункт, а затем прошли СМЭ, чтобы зафиксировать побои. К слову, обратная сторона также обратилась в медучреждение.Как выяснилось позднее, та самая женщина, что приехала «в гости» к матери Татьяны, оказалась президентом и единственным учредителем действующего благотворительного фонда. Кроме того, до сегодняшнего времени она пыталась вести бизнес, открывая ООО и ИП, но сейчас все эти организации закрыты. На сайте приставов также можно найти много чего интересного – за женщиной числится немало самых разных долгов.Связаны или нет эти факты, никто не знает. Но родственники сразу задумались о всевозможных версиях случившегося.- Странно, что они до этого уже приезжали к маме, это было в январе. Сын их вспомнил. И сейчас вот снова. Речь заходила о каких-то 100 тысячах долга. Возможно, они тогда решили, что бабушка живет одна и, приехав во второй раз, хотели увезти ее с собой. Ведь, насколько я поняла, деятельность этой женщины связана с уходом за престарелыми людьми. Быть может, они и работают так по схеме «черных риелторов»? Охотятся за жильем одиноких стариков или вымогают у них деньги? – предполагает Татьяна.Сейчас родственники возмущены тем, что, по их словам, «дело хотят пустить на самотек», ведь об уголовном преследовании речи не идет. Однако в МВД по РБ считают, что речь идет об обычном бытовом конфликте.«8 февраля в 15.15 в ОМВД по Иволгинскому району поступило сообщение от жителя села Хурумша, 1997 года рождения, о том, что женщина нанесла побои ему и его бабушке, 1949 года рождения. В ходе проверки установлено, что конфликт произошел на бытовой почве. Побои бабушке нанесла улан-удэнка, также пенсионерка, 1957 года рождения, комментируют в пресс-службе МВД по РБ.Сейчас решается вопрос о возбуждении административного производства по статье 6.1.1 «Побои» КоАП РФ.Незваные гости свое вторжение полицейским объяснили тем, что пожилая женщина когда-то очень давно им задолжала. Они уверяют, что знакомы с бабушкой.- Они написали в объяснительной, что когда-то моя мама у них забрала трактор, есть какие-то споры насчет земли, денег. Я не понимаю, о чем идет речь. Мама тоже говорит, что раньше не была знакома с ними. Считаю, что должно быть возбуждено уголовное дело, а не административное. Ведь они ворвались в чужое жилье и избили пожилого человека, и едва не задушили моего сына, - возмущается Татьяна.Однако в МВД опираются на результаты проведенной судебно-медицинской экспертизы. Именно от степени тяжести причинения вреда здоровью зависит квалификация статьи закона. В данном случае, как показала экспертиза, побои хоть и были, но здоровью серьезного вреда не причинили.- Мы не согласны с этим. У мамы синяки на лице, опухло лицо, скорее всего, есть сотрясение головного мозга, она даже частично потеряла память, - уверяет дочка пострадавшей.В данное время назначена еще одна экспертиза, призванная уточнить степень причинения вреда здоровья пожилой женщине. По факту побоев полицейская проверка продолжается.Служба информации «Номер один»Фото: pixabay.com