Житель Бурятии погиб во время рыбалки

Предположительно, мужчина угорел в палатке на льду озера





Несчастный случай произошел вчера в Бурятии на озере Котокель. Как рассказал очевидец произошедшего в паблике «Аноним 03», мужчина приехал на рыбалку с ночёвкой и, скорее всего, угорел в своей палатке от газа или дыма.

«Приехали с утра, «Нива» стоит здесь. Машина не гудела. К обеду подходим, думаем, что-то не то. Открыли палатку, там уже труп лежит», - рассказал рыбак.Разместивший пост мужчина призвал рыбаков подходить друг к другу и интересоваться, все ли в порядке.«Подходите, спрашивайте, как самочувствие, мало ли что. С любым может что-то случиться. Народ возле него был и ночевал рядом. Мы утром приехали, к обеду подошли. Подходите, не стесняйтесь, спрашивайте», - написал он.Фото: «Аноним 03»