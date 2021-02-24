24.02.2021
Власти Бурятии разберут причины трагических ДТП в Улан-Удэ

Власти Бурятии разберут причины трагических ДТП в Улан-Удэ

Распоряжение об этом дал глава республики

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил провести внеочередное заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с произошедшими в Улан-Удэ двумя ДТП со смертельным исходом.

«Комиссия должна изучить причины дорожно-транспортных происшествий и принять все необходимые меры по предупреждению аварийности», сообщил пресс-секретарь главы Бурятии Алексей Фишев.

Напомним, вечером 23 февраля в Улан-Удэ пьяный 37-летний мужчина, угнавший «Лексус», на улице Революции 1905 года насмерть сбил 16-летних парня и девушку. Кроме того, в этот же вечер еще одно смертельное ДТП случилось в районе лицея №24. Там под колеса маршрутного автобуса попала пожилая женщина.

Фото: МВД Бурятии
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