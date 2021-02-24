Власти Бурятии разберут причины трагических ДТП в Улан-Удэ

Распоряжение об этом дал глава республики





Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил провести внеочередное заседание республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в связи с произошедшими в Улан-Удэ двумя ДТП со смертельным исходом.