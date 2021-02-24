В Улан-Удэ полицейские не теряют надежду найти пропавшую женщину живой

Горожанка ушла из дома полтора года назад





В Улан-Удэ полицейские продолжают розыск 44-летней Эржены Жигмитовой, которая 15 сентября 2019 года ушла из дома по ул. Лимонова и до сих пор не вернулась. Ранее женщина неоднократно уходила из дома. Последний раз ее видели 31 декабря 2019 года около магазина в поселке Коминтерн.

Приметы: азиатской внешности, на вид 45 лет, рост около 160 см, волосы черные, глаза карие, среднего телосложения. Может носить очки.





При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 634-17-06, 8 (3012) 41-66-37 или 102 (112).