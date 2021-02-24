В Бурятии бизнесмена обвиняют в крупном хищении при капремонте дома культуры

Предприниматель вину не признает и говорит, что ничего не крал





В Баргузинский районный суд направлено уголовное дело на генерального директора подрядной организации, которая в 2012 году проводила капитальный ремонт дома культуры в селе Баянгол Баргузинского района. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. По оценкам следствия, он похитил свыше 3,5 млн рублей.

Девять лет назад двухэтажному кирпичному зданию Баянгольского дома культуры потребовался капитальный ремонт отопительной системы. По данным Министерства культуры России, радиаторы были изношены и протекали, нужно заменить оконные и дверные коробки, переплеты, форточки и прочее. 17 сентября 2012 года между заказчиком - администрацией сельского поселения «Баянгольское» - и подрядной организацией заключен муниципальный контракт, и начались долгожданные работы.Как полагает следствие, во время капремонта, в период с сентября по декабрь 2012 года, руководитель подрядной организации вносил в акты и справки о стоимости выполненных работ ложные сведения о фактических затратах подрядчика. Злоупотребляя доверием администрации сельского поселения, гендиректор похитил 3 млн рублей, выделенных из бюджета Республики Бурятия на реконструкцию дома культуры.Когда комиссия принимала здание, визуально все было красиво, заштукатурено и покрашено. Но спустя время в доме культуры то тут, то там стали проявляться дефекты и течи. Стали разбираться, создали комиссию, подняли акты выполненных работ и другие документы по капремонту, тогда и выяснилось, что ремонтные работы выполнены ненадлежащим образом.Следствию пришлось немало потрудиться, чтобы добыть доказательства мошенничества со стороны руководителя подрядной организации. Специалисты провели две сложные строительно-технические экспертизы, обязательные для данной категории дел.- Для определения скрытых (недоступных визуальному восприятию) видов работ по прокладке наружных тепловых сетей было выполнено вскрытие грунта на нескольких участках теплотрассы, произведены замеры строительных конструкций и элементов, - сообщил Роман Ларин, начальник отдела СУ МВД по Республике Бурятия.Руководителю подрядной организации уже предъявлено обвинение в мошенничестве, то есть в хищении чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. Он отрицает свою вину, утверждая, что если что-то и недоделал, то из-за того, что вложил больше в другие ремонтные работы по этому же заказу. Так это или нет, разберется суд. Недавно это дело с утвержденным обвинительным заключением поступило в Баргузинский районный суд для рассмотрения по существу.- Для обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба следствие наложило арест на имущество обвиняемого на сумму свыше 2 500 000 рублей, - сообщил Роман Ларин.Между тем летом прошлого года в доме культуры села Баянгол вновь прошел капремонт. На этот раз работы коснулись электрооборудования и электроосвещения. В рамках нацпроекта «Культура» на этот ремонт выделено 1,4 млн рублей. Надеемся, в этот раз все средства потрачены по назначению.Любовь Ульянова, «Номер один»Фото: МВД Бурятии