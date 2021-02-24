Жители Улан-Удэ не верят, что задержан настоящий виновник смертельного ДТП

Горожане сравнивают его со «вторым Пилосяном»





В соцсетях Бурятии кипят страсти вокруг громкого ДТП с насмерть сбитыми подростками в Улан-Удэ. Многие горожане сомневаются, что правоохранители задержали истинного виновника страшной трагедии, вспоминая громкое происшествие с участием автомобиля бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова.

Первая волна сомнения появилась в связи с тем, что по словам очевидцев, за рулем авто находился «лысый невысокий русский мужчина в серой куртке». Спустя некоторое время в сети появилась ориентировка на подозреваемого – это был темноволосый мужчина азиатской национальности.





Позднее в сеть попала фотография подозреваемого с камер видеонаблюдения, где видно, что за рулем находился именно этот мужчина. Кроме того, он налысо пострижен и в серой куртке, что сходится со словами очевидца. Однако теперь горожан не отпускает вопрос, почему подозреваемый не похож на человека с ориентировки.





