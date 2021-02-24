Жители Улан-Удэ не верят, что задержан настоящий виновник смертельного ДТП

Горожане сравнивают его со «вторым Пилосяном»
В соцсетях Бурятии кипят страсти вокруг громкого ДТП с насмерть сбитыми подростками в Улан-Удэ. Многие горожане сомневаются, что правоохранители задержали истинного виновника страшной трагедии, вспоминая громкое происшествие с участием автомобиля бывшего вице-спикера Хурала Бурятии Баира Жамбалова.
Первая волна сомнения появилась в связи с тем, что по словам очевидцев, за рулем авто находился «лысый невысокий русский мужчина в серой куртке». Спустя некоторое время в сети появилась ориентировка на подозреваемого – это был темноволосый мужчина азиатской национальности.
- Что-то я вообще ничего не поняла. А лысый и русский куда делся? – написала горожанка в сообществе «Весь Улан-Удэ». Ее комментарий собрал множество лайков.
- Ничего не сходится, снова республика, снова «дядя баир», где лысый? Где отпечатки с авто? Где детектор? Я в 22:00 ехал на вокзал, тела лежали на земле, это ужас, но ужаснее все эти спектакли, что с Жамбаловым, что сейчас. Не верю! Родителям - мои искренние соболезнования, – высказался там же другой улан-удэнец, его комментарий набрал более трехсот одобрений.
Подобные комментарии видны буквально под каждой новостью с обстоятельствами трагедии. Сегодня утром МВД Бурятии опубликовало видеоролик с подозреваемым-рецидивистом, который признает вину и не отрицает, что был пьян и пытался скрыться. Тем не менее, и эти показания граждане сочли за выдумку, а мужчину – «свежевыбритым».
- Сидел не раз, и еще за кого-то отсидит. Что за бред. Скажите, кто собственник машины, и кто в страховках был... Это не он водитель, - высказался пользователь под новостью. С ним солидарны более сотни человек.
- По дороге с сотых кварталов можно же ведь камеры посмотреть, достаточно хорошо видно водителя сидящего за рулём, если он с 16 часов ездил на машине, то было ещё светло. Оставил машину на революции 1905 и убежал - там однозначно есть камеры в округе - магазины, банки, кафе, - чтобы точно определить личность, по росту одежде обуви и т.д., – высказался другой улан-удэнец.
- Видно же, что только что побрили налысо, что за цирк. Не удивлюсь если на самом деле какой-нибудь депутат или сын депутата, - пишут там же.
Позднее в сеть попала фотография подозреваемого с камер видеонаблюдения, где видно, что за рулем находился именно этот мужчина. Кроме того, он налысо пострижен и в серой куртке, что сходится со словами очевидца. Однако теперь горожан не отпускает вопрос, почему подозреваемый не похож на человека с ориентировки.
- Честно, все равно остаются сомнения. На камере ни времени, ни даты, скорость, с которой установили водителя, тоже прямо смущает. Сиженый зек, отбывавший за убийство, побежал на съемную квартиру, где жил до этого, что бы его там тепленьким взяли? Уж слишком гладко. Почему все-таки не показывают хозяина авто? Если оно было в угоне с 16.00 часов, что за 2 часа не объявили перехват? Хотелось бы посмотреть доказательства того, что она была угнана в 16.00. По-моему кто то свистит, в частности хозяин авто, - высказался улан-удэнец в паблике «Сводка 03».
Стоит добавить, что свой след на подобных сомнениях горожан наложили события прошлого года – в январе 2020 года под колесами автомобиля, принадлежащего вице-спикеру Народного Хурала Баиру Жамбалову, погибла 17-летняя Галина Бурчевская. Тогда спустя несколько часов после наезда в полицию пришел бизнесмен Галуст Пилосян, заявивший, что это он находился за рулем внедорожника депутата. Однако позже следствие пришло к выводу, что за рулем автомобиля находился не он, а Баир Жамбалов. Ему предъявили обвинение по двум статьям УК РФ, в настоящее время резонансное дело рассматривается в Прибайкальском суде. Сам Жамбалов вину отрицает, утверждая, что он ехал в другой машине.
Напомним, вчера вечером на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 37-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.
Задержанным оказался 37-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся в уголовной ответственности. Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, автомобиль он угнал у сожителя своей сестры.
Фото: соцсети
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