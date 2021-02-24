В Забайкалье передано в суд громкое дело о налоговых махинациях

На скамье подсудимых – бизнесмен, два министра и директор фонда







Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя одного из крупнейших предприятий жилищно-коммунального хозяйства Забайкальского края, который при пособничестве директора Фонда развития края, министров финансов и территориального развития в 2017-2018 годах укрыл от взыскания налоговой службы 265 млн. рублей.

Действия директора фирмы и чиновников квалифицированы по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).«Обвиняемые, достоверно зная о наличии на счетах предприятия инкассовых поручений, с использованием своих должностных полномочий искусственно создали ситуацию отсутствия денежных средств, производя расчёты с контрагентами через Фонд развития края. С целью дальнейшей реализации умысла должностными лицами краевого правительства в Фонд перечислялись причитавшиеся указанному обществу субсидии», сообщили в прокуратуре.В ходе предварительного расследования чиновников регионального правительства освободили от занимаемых должностей по собственному желанию. Налоговая задолженность предприятием погашена.Уголовное дело будет рассмотрено Центральным районным судом Читы.Фото: «Номер один»