В Улан-Удэ дети разбили головы, катаясь на ватрушке

Происшествие случилось в городском парке





Днем 21 февраля в Детскую республиканскую клиническую больницу поступили двое мальчиков 5 и 7 лет с черепно-мозговыми травмами. По факту причинения тяжкого вреда по неосторожности Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, во время семейного отдыха в парке Жанаева в Улан-Удэ мальчики, скатываясь вместе на надувной «ватрушке» с несанкционированной горки, врезались в стоящее поблизости дерево. Сейчас один ребенок с тяжелой черепно-мозговой травмой находится на стационарном лечении, второй продолжает лечение амбулаторно.В связи с происшествием следователи просят граждан внимательнее относиться к выбору мест для зимних развлечений, а организаторов досуга - всесторонне обеспечивать безопасность посетителей и быть готовыми оказать первую медицинскую помощь.Фото: pixabay.com