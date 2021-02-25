В Улан-Удэ осудили семью «инвесторов»

Мать с сыном организовали в городе масштабное производство нелегального алкоголя





Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летней местной жительницы и ее 21-летнего сына. Они обвинялись по ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконное производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции) и ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с сентября 2019 года по июнь 2020 года женщина и ее сын, действуя в составе организованной группы, без соответствующей лицензии незаконно производили алкогольную продукцию, подлежащей обязательной маркировке федеральными и специальными марками. Стоимость изъятой в ходе обысков незаконной спиртосодержащей продукции составила 3,8 млн рублей.Подсудимых признали виновными. Женщину приговорили к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 100 тыс. рублей, ее сын получил 3 года условно и штраф 50 тыс. рублей.Изъятую в ходе расследования уголовного дела алкогольную продукцию уничтожат после вступления приговора в законную силу.Фото: pixabay.com