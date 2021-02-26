В Бурятии Камаз врезался в микрогрузовик

Один из водителей попал в больницу





ДТП произошло днем 25 февраля на 498-м км дороги «Улан-Удэ – Романовка – Чита». 53-летний водитель автомобиля «КАМАЗ» не справился с управлением и врезался в микрогрузовик «Митсубиши Кантер», оборудованный для перевозки огнеопасных грузов.

От удара сильно пострадала кабина «Кантера». Находившейся в ней 40-летний водитель получил травмы и был госпитализирован, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии