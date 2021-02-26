Житель Улан-Удэ выкинул украденные золотые украшения, решив, что это бижутерия

Мужчина обворовал хозяина квартиры, который нанял его для ремонта





5 февраля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже имущества от 24-летнего горожанина. Мужчина рассказал, что из его квартиры похищены строительные инструменты, золотые украшения и бижутерия, часы, телефон, ноутбук и аксессуары для него. Ущерб составил около 640 тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний мужчина. Как выяснилось, хозяин квартиры через посредника нанял мужчину для ремонта в одной из комнат и передал ему ключи от жилища. 4 февраля он пришел в квартиру и вместо ремонта решил совершить кражу, после чего скрылся.Задержанный рассказал полицейским, что золотые украшения он выбросил, подумав, что это бижутерия. Часть похищенного имущества изъята полицейскими, а некоторые вещи злоумышленник успел сбыть прохожим. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в МВД Бурятии.Фото: pixabay.com