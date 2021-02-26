В Бурятии жертва домашнего насилия отправилась в колонию за убийство мужа

Женщина утверждала, что оборонялась, но суд ей не поверил



Верховный суд Бурятии рассмотрел жалобу осужденной улан-удэнки, которую приговорили к 8 годам колонии за убийство мужа. Из показаний женщины следовало, что после того, как в ходе пьяной ссоры потерпевший нанес ей побои, она, схватив нож, выбежала в коридор. Мужчина проследовал за ней, где и получил удар ножом в грудь.



Как сообщили в Верховном суде, осужденная и её защитник не согласились с приговором, утверждая, что действия женщины необходимо квалифицировать как убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны.



Однако суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела и выслушав доводы защиты, пришел к выводу, что оснований для пересмотра приговора нет.



«Доводы апелляционных жалоб о том, что женщина действовала при превышении пределов необходимой обороны, отвергнуты, поскольку судом первой инстанции достоверно установлено, что реальной угрозы для ее жизни со стороны погибшего не было. Потерпевший, хотя и причинил женщине побои, но не причинял ей повреждения жизненно-важных органов, не демонстрировал посягательства, создающего реальную угрозу для жизни. В то же время противоправное и аморальное поведение потерпевшего, явившееся поводом для преступления, было учтено судом в качестве обстоятельства, смягчающего наказание осужденной», - отметили в Верховном суде РБ.



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