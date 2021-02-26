В Улан-Удэ бесследно исчезла еще одна девушка

17-летняя улан-удэнка ушла из дома два месяца назад и пропала
Следственный комитет Бурятии проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 17–летней жительницы Улан-Удэ Снежаны Деревцовой. 20 декабря 2020 года около 14 часов несовершеннолетняя ушла из дома по ул. Буйко, 34 и не вернулась. С родственниками на связь девушка не выходит.
Сведения о пропавшей девушке: Деревцова Снежана Григорьевна, 10.02.2004 года рождения.
Приметы: европейской внешности, на вид около 16-17 лет, рост около 162 см., среднего телосложения, волосы длинные, шатенка, глаза карие.
Особых примет нет.
Была одета: пуховик бордового цвета, сапоги бежевого цвета. При себе имела мобильный телефон.
В настоящее время ведутся следственно-поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения девушки и выяснение обстоятельств ее исчезновения. Следственный комитет просит всех граждан, кто обладает любыми сведениями о местонахождении девушки, позвонить в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3012) 44-49-01, 44-72-18, 44-72-35 (факс) (следственный отдел по Железнодорожному району Улан-Удэ), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).
Напомним, в октябре прошлого года в Улан-Удэ пропала 24-летняя Валерия Ванкеева. Валерия работала в минздраве Бурятии, ее характеризуют как ответственного, серьезного сотрудника. Она никогда не уходила из дома без предупреждения. В последний раз друзья и родные видели ее 5 октября, в тот день девушка была на дне рождения у подруги в кафе «Дадонг» на Бабушкина. Через некоторое время она отправилась пешком домой в сторону «Саян», однако в квартиру подниматься не стала и почему-то вызвала такси до кафе «Сплетни». Затем, судя по восстановленной хронологии того дня, Валерия доехала до улицы Бабушкина, вышла из автомобиля и отправилась в сторону Дворца пионеров. По словам таксиста, девушка была чем-то расстроена и плакала. В этот вечер она не вернулась домой и перестала отвечать на звонки. Поиски девушки так и не принесли результатов.
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