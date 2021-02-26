В Улан-Удэ бесследно исчезла еще одна девушка

17-летняя улан-удэнка ушла из дома два месяца назад и пропала





Следственный комитет Бурятии проводит доследственную проверку по факту безвестного исчезновения 17–летней жительницы Улан-Удэ Снежаны Деревцовой. 20 декабря 2020 года около 14 часов несовершеннолетняя ушла из дома по ул. Буйко, 34 и не вернулась. С родственниками на связь девушка не выходит.