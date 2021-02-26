В Улан-Удэ скончался водитель перевернувшейся иномарки

Страшная авария попала на видео





Сегодня в поселке Восточный в Улан-Удэ произошло страшное ДТП. От удара о препятствие машина перевернулась и залетела на территорию контрольно-пропускного пункта войсковой части.





- ДТП произошло возле войсковой части. Обстоятельства еще выясняются. Предварительно, водитель ехал по улице Мунгонова, не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и опрокинул транспортное средство. Пострадавших доставили в больницу, – сообщили в ГИБДД Бурятии.





В Госавтоинспекции добавили, что от полученных травм водитель скончался в медучреждении.





Фото: vk.com/dtp_03