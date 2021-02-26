В Улан-Удэ просят откликнуться свидетелей смертельного наезда на подростков

Следователей также интересует любая важная для расследования информация





Следственный комитет Бурятии выступил с обращением по поводу трагического ДТП, случившегося в Улан-Удэ 23 февраля. Следователи просят всех граждан, ставших очевидцами происшествия или имеющих важную для расследования информацию, а также водителей, ехавших вблизи от места ДТП в период наезда на подростков, обратиться в правоохранительные органы. Сделать это можно по телефонам: 8 (3012) 44-49-01, 44-72-18, 44-72-35 (факс) (следственный отдел по Железнодорожному району Улан-Удэ), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).