В Улан-Удэ просят откликнуться свидетелей смертельного наезда на подростков

Следователей также интересует любая важная для расследования информация
Следственный комитет Бурятии выступил с обращением по поводу трагического ДТП, случившегося в Улан-Удэ 23 февраля. Следователи просят всех граждан, ставших очевидцами происшествия или имеющих важную для расследования информацию, а также водителей, ехавших вблизи от места ДТП в период наезда на подростков, обратиться в правоохранительные органы. Сделать это можно по телефонам: 8 (3012) 44-49-01, 44-72-18, 44-72-35 (факс) (следственный отдел по Железнодорожному району Улан-Удэ), 8 (924) 772-12-28 (дежурный следственного управления) или 02 (102) (полиция).
Напомним, вечером 23 февраля на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. 37-летний водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.
Задержанным оказался 37-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся в уголовной ответственности, в том числе за убийство. Как сообщили правоохранители, автомобиль он угнал у сожителя своей сестры. Мужчине уже предъявлены обвинения в угоне и нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц. По решению суда он взят под стражу сроком на два месяца.
Фото: скриншот видео
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