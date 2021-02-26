Житель Улан-Удэ едва не убил жену, метнув в нее нож

Женщина чудом выжила, однако сразу простила супруга





Три года колонии общего режима по приговору суда получил 44-летний житель Улан-Удэ, чуть не убивший свою супругу, с размаху бросив в нее нож. К счастью, женщину удалось спасти. Оказалось, супруг уже в третий раз пытается причинить вред ее жизни и здоровью.

В тот субботний день супруги с утра купили бутылку водки и распивали ее. В обед они помылись в бане и легли спать. Вечером муж проснулся голодным и решил сходить в магазин за продуктами. По дороге домой ему позвонила жена. С криками «почему ты меня не разбудил?» и «ты где?», она, выругавшись, проорала: «домой можешь не возвращаться».Когда муж пришел домой, жена продолжила его пилить. Он выложил на стол водку, взял нож и принялся резать купленное мясо. По его словам, успокоить жену не получалось, более получаса он слушал ее претензии и нецензурную ругань, а потом не выдержал словесного гнета и бросил нож наотмашь в сидящую в двух метрах от него жену.Ему показалось странным, что звука от удара ножа об пол не было. Он посмотрел на супругу и увидел, что нож воткнулся ей в грудь. «Я посмотрела на нож, он не падал, я вытащила его и положила на стол, после чего упала на пол и зажала рану рукой», - рассказала на следствии потерпевшая.Муж сразу же вызвал скорую помощь, женщину отвезли в БСМП и экстренно прооперировали. У нее оказалось очень серьезное, опасное для жизни ранение. Интересно, что при госпитализации раненая заявила, что сама нанесла себе удар ножом в грудь. Дескать, хотела свести счеты с жизнью.Позже на следствии она призналась, что самооговором пыталась защитить мужа, которого могли посадить, ведь он до этого уже дважды привлекался к уголовной ответственности: в 2012 году причинил ей средней тяжести вред здоровью, а в 2013 году - легкий. В обоих случаях уголовные дела были прекращены за примирением сторон.На этот раз жена снова простила мужа. На суде она заявила, что они с мужем помирились, и попросила строго не наказывать его.- Суд признал обвиняемого виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровья человека с применением предмета, используемого в качестве оружия, и приговорил его к трем годам лишения свободы в колонии общего режима, - сообщила помощник прокурора Советского района Улан-Удэ Юлия Хаджаева.Также суд обязал взыскать с осужденного в доход федерального бюджета процессуальные издержки в сумме 32 175 рублей (выплаты адвокату). Мужчину взяли под стражу в зале суда.Супруги были женаты 14 лет, в последние годы жили вдвоем. Дело в том, что в 2015 году их лишили родительских прав из-за злоупотребления спиртным на четверых детей. Малышей взяла к себе 68-летняя бабушка, мать потерпевшей. Мужчина неофициально работал арматурщиком. Известно, что его жена состоит на учете в РНД из-за хронического употребления спиртного.Фото: pixabay.com