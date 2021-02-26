В Улан-Удэ пожарные спасли бездомного из горящего коллектора

У мужчины сгорели вещи и постельные принадлежности
В Улан-Удэ по улице Трубачева задымился коллектор. На вызов приехали пожарные вместе со скорой помощью. Как оказалось, задымились вещи и постельные принадлежности мужчины без определенного места жительства.
- Был спасен один человек без определенного места жительства. Мужчина получил отравление, - сообщили в пресс-службе ГО и ЧС.
На данный момент бездомный был госпитализирован в медучреждение.фото: pixabay.com
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