В Улан-Удэ пожарные спасли бездомного из горящего коллектора



У мужчины сгорели вещи и постельные принадлежности



В Улан-Удэ по улице Трубачева задымился коллектор. На вызов приехали пожарные вместе со скорой помощью. Как оказалось, задымились вещи и постельные принадлежности мужчины без определенного места жительства.

- Был спасен один человек без определенного места жительства. Мужчина получил отравление, - сообщили в пресс-службе ГО и ЧС.

На данный момент бездомный был госпитализирован в медучреждение.

фото: pixabay.com