В Улан-Удэ обокрали строительный магазин

Личность подозреваемого установлена после просмотра камер видеонаблюдения







25 февраля в полицию Октябрьского района с заявлением о краже имущества обратился сотрудник магазина строительных материалов по ул. Сахьяновой. При инвентаризации сотрудниками торговой точки обнаружено хищение лазерного дальномера и набора ключей. Ущерб составил около восьми тысяч рублей.



Просмотрев записи с камеры видеонаблюдения, расположенной в торговом зале, сотрудники службы безопасности установили факт кражи. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска личность подозреваемого установлена. Им оказался 52-летний ранее неоднократно судимый за кражу, неработающий местный житель.



Похищенное имущество мужчина продал в тот же день прохожему.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Следствие продолжается, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.



