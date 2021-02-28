В Бурятии разыскивается военнослужащий

Три месяца назад он не вернулся в свою воинскую часть



Сотрудники полиции разыскивают 22-летнего жителя села Дунгуй Кяхтинского района Саяна Доржиева. 6 декабря 2019 года молодой человек, являющийся военнослужащим по контракту воинской части, совершил неявку в срок на службу.







При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-50-68, 29-50-52, 8-924-358-0008.



Фото: МВД по РБ, «Номер один»





Сотрудники полиции разыскивают 22-летнего жителя села Дунгуй Кяхтинского района Саяна Доржиева. 6 декабря 2019 года молодой человек, являющийся военнослужащим по контракту воинской части, совершил неявку в срок на службу.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении просим незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-50-68, 29-50-52, 8-924-358-0008.Фото: МВД по РБ, «Номер один»