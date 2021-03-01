Улан-Удэ немного потрясло

Горожане почувствовали отголоски ночного землетрясения на Байкале





Сегодня в 1.30 ночи в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что в Кабанском районе зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,9 балла. Эпицентр находился в акватории озера Байкал в 18 км северо-западнее от села Сухая.

По информации МЧС, толчки магнитудой 1-2 балла ощущались в Улан-Удэ.«Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, все социально-значимые объекты работают в штатном режиме», сообщили в МЧС.В соцсетях некоторые улан-удэнцы сообщают, что почувствовали землетрясение:«Почувствовала что тряхнуло... Немного ещё были такие слабые совсем встряски, а я не поняла».«Я тоже подумала, что показалось. Оказывается не показалось»«А я думаю, чего это я на диване трясусь и цветы на против. Ещё так смотрю и не понимаю. Думаю, показалось, а вот и нет получается».Фото: «Номер один»