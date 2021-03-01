Молодой житель Бурятии обворовывал бабушку ради игр

Парень похитил у пожилой родственницы 36 тысяч рублей





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 20-летнего жителя поселка Селенгинск, обвиняемого в краже.

«В мае-июне 2020 года молодой человек, проживая у своей бабушки, имел свободный доступ к ее мобильному телефону. Зная пароль от банковского приложения, он тайно неоднократно совершал хищение денег с кредитного счета бабушки, которые потратил на оплату интернет-игр. К моменту обнаружения пропажи внук успел похитить 36 тысяч рублей», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал парня виновным и приговорил к году лишения свободы условно.Фото: pixabay.com