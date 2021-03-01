На трассе в Бурятии покалечился водитель «Субару»

Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево





ДТП произошло вечером 28 февраля в Северобайкальском районе Бурятии. 30-летний водитель автомобиля «Субару Легаси», следуя по автодороге «Северобайкальск – Новый Уоян», не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован. 21-летний пассажир иномарки отделался ушибами и после осмотра медиками был отпущен домой.Фото: ГИБДД Бурятии