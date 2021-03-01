В Бурятии по соседству с полицейским убили женщину

Сожитель расправился с супругой, которая вернулась домой без алкоголя







Вечером 27 февраля в одном из домов в Кяхте убили 51-летнюю женщину. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 60-летнего сожителя покойной. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, вечером 27 февраля потерпевшая и ее сожитель, возвратившись домой от гостей, решили употребить спиртное. Когда алкоголь закончился, обвиняемый предложил сожительнице сходить и продать мясо, чтобы продолжить возлияния. Однако когда женщина вернулась домой, обвиняемый заметил, что ни мяса, ни спиртного у нее нет.Разозлившись, злоумышленник схватил на кухне нож и нанес женщине удар в область груди. Раненую сожительницу мужчина положил на пол, подложив подушку под голову, и пошел спать.Проснувшись около 5 часов утра, мужчина зашел на кухню и обнаружил, что сожительница мертва. Испугавшись, он вынул нож из тела, помыл и положил на место, а затем пошел к участковому, который проживал с ним по соседству.В настоящее время решается вопрос о заключении мужчины под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото: «Номер один»